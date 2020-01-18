Emre Mor hala takım bulamadı

İkinci devre planlarında düşünülmeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Genç futbolcu son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan kupa mücadelesinde forma giymişti. Emre ile devre arasında sadece Leeds United ilgilendi. Ancak geçmişteki olaylar yüzünden Leeds taraftarı Emre'yi istemediği için Cimbom'da kaldı.