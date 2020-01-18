Emre Mor hala takım bulamadı
İkinci devre planlarında düşünülmeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Genç futbolcu son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan kupa mücadelesinde forma giymişti.
İkinci devre planlarında düşünülmeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Genç futbolcu son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan kupa mücadelesinde forma giymişti. Emre ile devre arasında sadece Leeds United ilgilendi. Ancak geçmişteki olaylar yüzünden Leeds taraftarı Emre'yi istemediği için Cimbom'da kaldı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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