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18 Ocak 2020, Cumartesi
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hala takım bulamadı

Emre Mor hala takım bulamadı

İkinci devre planlarında düşünülmeyen 'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Genç futbolcu son olarak ile oynanan kupa mücadelesinde forma giymişti.

İkinci devre planlarında düşünülmeyen 'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Genç futbolcu son olarak ile oynanan kupa mücadelesinde forma giymişti. Emre ile devre arasında sadece Leeds United ilgilendi. Ancak geçmişteki olaylar yüzünden Leeds taraftarı Emre'yi istemediği için Cimbom'da kaldı.

  1. 18.1.2020
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