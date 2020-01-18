Ertuğrul yoklaması
Cimbom, savunma bölgesini takviye etmek için Ertuğrul Ersoy için de yoklama yaptı.
Cimbom, savunma bölgesini takviye etmek için Ertuğrul Ersoy için de yoklama yaptı. Sezon başında Bursaspor'dan ayrılarak Le Havre'ın yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu için Fransa kulübünden fiyat istendi. G.Saray, Ertuğrul için Le Havre'a kiralama teklifini sundu. Cevap bekleniyor.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ertuğrul yoklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.