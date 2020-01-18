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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Ertuğrul yoklaması

Ertuğrul yoklaması

, savunma bölgesini takviye etmek için için de yoklama yaptı.

, savunma bölgesini takviye etmek için için de yoklama yaptı. Sezon başında 'dan ayrılarak 'ın yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu için kulübünden fiyat istendi. G.Saray, Ertuğrul için Le Havre'a kiralama teklifini sundu. Cevap bekleniyor.

  1. 18.1.2020
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