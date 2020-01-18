Ertuğrul yoklaması

Cimbom, savunma bölgesini takviye etmek için Ertuğrul Ersoy için de yoklama yaptı. Sezon başında Bursaspor'dan ayrılarak Le Havre'ın yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu için Fransa kulübünden fiyat istendi. G.Saray, Ertuğrul için Le Havre'a kiralama teklifini sundu. Cevap bekleniyor.