"İyi başlamamız gerek"
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sofiane Feghouli, ikinci yarıya çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sofiane Feghouli, ikinci yarıya çok iyi hazırlandıklarını kaydetti. Cezayirli yıldız "Sezona iyi başlamadık. İkinci devre bunu çevirmek için elimizde bir fırsat var. Denizlispor maçından başlayarak iyi bir performans sergilemeliyiz. Son iki sezonda şampiyon olduk. Bunu tekrarlayabiliriz. Tüm takım buna inanıyor" diye konuştu.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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