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18 Ocak 2020, Cumartesi
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"İyi başlamamız gerek"

"İyi başlamamız gerek"

'ın tecrübeli oyuncusu , çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

'ın tecrübeli oyuncusu , çok iyi hazırlandıklarını kaydetti. Cezayirli yıldız "Sezona iyi başlamadık. İkinci devre bunu çevirmek için elimizde bir fırsat var. Denizlispor maçından başlayarak iyi bir performans sergilemeliyiz. Son iki sezonda şampiyon olduk. Bunu tekrarlayabiliriz. Tüm takım buna inanıyor" diye konuştu.

  1. 18.1.2020
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