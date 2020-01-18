Erken saat bereketi
Sarı-kırmızılı takım, bu hafta lig karşılaşmasını 16.00'da oynayacak. Pazar günü öğleden sonra Denizlispor'u konuk edecek Galatasaray'da taraftarlar bu maça akın ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, bu hafta lig karşılaşmasını 16.00'da oynayacak. Pazar günü öğleden sonra Denizlispor'u konuk edecek Galatasaray'da taraftarlar bu maça akın ediyor. Kombinelerin haricinde ciddi oranda bilet satışı da gerçekleşti. Maçın erken saatte olması sebebiyle 40 bini aşkın taraftarın Türk Telekom Stadı'ndaki yerini alacağı öğrenildi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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