Erken saat bereketi

Sarı-kırmızılı takım, bu hafta lig karşılaşmasını 16.00'da oynayacak. Pazar günü öğleden sonra Denizlispor'u konuk edecek Galatasaray'da taraftarlar bu maça akın ediyor. Kombinelerin haricinde ciddi oranda bilet satışı da gerçekleşti. Maçın erken saatte olması sebebiyle 40 bini aşkın taraftarın Türk Telekom Stadı'ndaki yerini alacağı öğrenildi.