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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Erken saat bereketi

Erken saat bereketi

Sarı-kırmızılı takım, bu hafta lig karşılaşmasını 16.00'da oynayacak. Pazar günü öğleden sonra Denizlispor'u konuk edecek 'da taraftarlar bu maça akın ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu hafta lig karşılaşmasını 16.00'da oynayacak. Pazar günü öğleden sonra Denizlispor'u konuk edecek 'da taraftarlar bu maça akın ediyor. Kombinelerin haricinde ciddi oranda bilet satışı da gerçekleşti. Maçın erken saatte olması sebebiyle 40 bini aşkın taraftarın Stadı'ndaki yerini alacağı öğrenildi.

  1. 18.1.2020
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