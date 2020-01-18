Espanyol’a ret
İspanyol temsilcisi Espanyol, Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu renklerine bağlamak için sarı-kırmızılıların kapısını çalmıştı.
İspanyol temsilcisi Espanyol, Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu renklerine bağlamak için sarı-kırmızılıların kapısını çalmıştı. Ancak 4 milyon euro'luk önerileri Cimbom'u mutlu etmedi. Aslan, Brezilyalı oyuncusunu şu aşamada göndermek istemediği için "Hayır" yanıtını verdi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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