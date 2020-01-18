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18 Ocak 2020, Cumartesi
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’a ret

Espanyol’a ret

 temsilcisi , 'ın stoperi 'yu renklerine bağlamak için sarı-kırmızılıların kapısını çalmıştı.

temsilcisi , 'ın stoperi 'yu renklerine bağlamak için sarı-kırmızılıların kapısını çalmıştı. Ancak 4 milyon euro'luk önerileri Cimbom'u mutlu etmedi. Aslan, Brezilyalı oyuncusunu şu aşamada göndermek istemediği için "Hayır" yanıtını verdi.

  1. 18.1.2020
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