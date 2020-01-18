Espanyol’a ret

İspanyol temsilcisi Espanyol, Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu renklerine bağlamak için sarı-kırmızılıların kapısını çalmıştı. Ancak 4 milyon euro'luk önerileri Cimbom'u mutlu etmedi. Aslan, Brezilyalı oyuncusunu şu aşamada göndermek istemediği için "Hayır" yanıtını verdi.