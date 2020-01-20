Galatasaray'dan KAP'a kar bildirimi!
Galatasaray Sportif AŞ. İstanbul'da işlem gören şirketlerinin 2. çeyrek finansal raporlarını açıkladı. Buna göre Galatasaray, 6 aylık süreçte 75 Milyon TL kâr elde ettiğini bildirdi.
Galatasaray Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda kâr bildirimi geldi. KAP'a yapılan açıklamada, 6 aylık bilançoda kulüp 75 milyon tl kar elde etti. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da 6 aylık bilançoları belli oldu. Fenerbahçe 28 Milyon TL kâr elde ederken, Beşiktaş 151 Milyon TL zarar etti.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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