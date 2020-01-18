Emre Çolak farkı

G.Saray'ın eski oyuncusu Emre Çolak, Al-Wahda'dan ayrılıp Avrupa futboluna Deportivo formasıyla dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, Deportivo'nun Racing'i 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü attı. 31'de oyuna giren Emre 54'te nefis bir gol kaydetti. Tribünlere gidip sevinince ikinci sarıdan atıldı. Deportivo'nun hocası Francisco Vazquez "Emre Çolak normalde alt ligin oyuncusu değil. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.