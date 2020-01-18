Emre Çolak farkı
G.Saray'ın eski oyuncusu Emre Çolak, Al-Wahda'dan ayrılıp Avrupa futboluna Deportivo formasıyla dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, Deportivo'nun Racing'i 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü attı.
G.Saray'ın eski oyuncusu Emre Çolak, Al-Wahda'dan ayrılıp Avrupa futboluna Deportivo formasıyla dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, Deportivo'nun Racing'i 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü attı. 31'de oyuna giren Emre 54'te nefis bir gol kaydetti. Tribünlere gidip sevinince ikinci sarıdan atıldı. Deportivo'nun hocası Francisco Vazquez "Emre Çolak normalde alt ligin oyuncusu değil. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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