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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Emre Çolak farkı

G.Saray'ın eski oyuncusu , Al-Wahda'dan ayrılıp Avrupa futboluna formasıyla dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, Deportivo'nun Racing'i 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü attı.

G.Saray'ın eski oyuncusu , Al-Wahda'dan ayrılıp Avrupa futboluna formasıyla dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, Deportivo'nun Racing'i 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü attı. 31'de oyuna giren Emre 54'te nefis bir gol kaydetti. Tribünlere gidip sevinince ikinci sarıdan atıldı. Deportivo'nun hocası Francisco Vazquez "Emre Çolak normalde alt ligin oyuncusu değil. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.

  1. 18.1.2020
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