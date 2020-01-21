Olaylı gece

Galatasaray'ın önceki günkü Denizlispor galibiyetinin ardından 4 yıldızı Ortaköy'deki bir gece kulübünde sabahladı. Mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Mario Lemina, Ömer Bayram, Donk ve Jimmy Durmaz, çıkışta ise ortalığı birbirine kattı. Saatler 05.15'i gösterdiğinde mekandan ilk çıkan Lemina'ydı. Karşısında Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş'ı gören Gabonlu futbolcu, olay çıkardı. Lemina, yanındaki arkadaşıyla birlikte üzerine yürüdüğü Doğan Savaş'ın fotoğraf makinesini aldı.



FOTOĞRAF MAKİNESİNİ GASP ETTİ

Doğan Savaş, makinesini geri almak isteyince bu kez Lemina'yı mekandan almaya gelen VIP minibüslerin şoförleri araya girdi. Ayrıca G.Saraylı yıldızın kız arkadaşı da Savaş'ın cep telefonunu almaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası Lemina ve yanındakiler, fotoğraf makinesine zorla el koyup, araçlarıyla oradan uzaklaştı. Doğan Savaş da yaşanan olayın ardından Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Lemina ile futbolcunun arkadaşları ve o grubu taşıyan minibüslerin şoförlerinden şikayetçi oldu.



CEZA GELECEK Mİ?

Lemina'nın önceki gece Ortaköy'de çıkardığı olay gündeme bomba gibi düştü. Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş'ın fotoğraf makinesine el koyan Gabonlu futbolcu için Galatasaray Yönetimi'nin vereceği karar merak konusu oldu. Kulislerde yönetimin yaşanan bu olaydan dolayı yıldız futbolcuya para cezası verebileceği iddia edildi.



İKİNCİ ALEM VAKASI

Ligin ilk yarısında kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'ın yabancılarının görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Babel, Lemina ve Donk, doğum günü partisinde kız arkadaşlarıyla eğlenmiş ve videolar sosyal medyaya düşmüştü. Sarı-kırmızılı camia, kaybedilen bir maçtan sonra ortaya çıkan bu eğlence görüntülerine tepki göstermişti.