Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...
İkinci yarının ilk mücadelesinde sahasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi ile ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Gelecek isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar da takımdan gönderilen ilk isim Ryan Babel olmuş, Cim-bom Hollandalı oyuncuyu Ajax'a kiralamıştı. Bu ismin ardından takımdan gönderilecek bazı isimler de netleşmeye başladı. İşte o isimler ve transferlerindeki tüm detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.
MARIANO VE NAGATOMO DA GİDİCİ
Sezon başından bu yana beklerden istediği katkıyı alamayan Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun da biletleri kesildi. 2017'de transfer olduğu Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mariano bu sezon 23 maçta 1 asist yaparken Nagatomo ise 24 maçta 2 gol attı.
NAGATOMO İTALYA'YA
Yuto Nagatomo, İtalya'ya dönüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Aslan'ın İnter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile anlaşma sağladı. Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1 milyon Euro bonservis elde ederek, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.