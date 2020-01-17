Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

İkinci yarının ilk mücadelesinde sahasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi ile ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Gelecek isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar da takımdan gönderilen ilk isim Ryan Babel olmuş, Cim-bom Hollandalı oyuncuyu Ajax'a kiralamıştı. Bu ismin ardından takımdan gönderilecek bazı isimler de netleşmeye başladı. İşte o isimler ve transferlerindeki tüm detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.

17 Ocak 2020 Cuma 15:02 Güncelleme: 17.01.2020 15:02
Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

BABEL'İN ARDINDAN YOLCULAR BELLİ OLDU

Ryan Babel, Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Ajax'a sezon sonuna kadar kiralandı ve Galatasaray bu transferden 1 milyon 550 bin Euro kasasına koydu. Sarı-kırmızılı ekiple şimdiye dek 20 maçta görev alan Babel 5 gol attı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

MARIANO VE NAGATOMO DA GİDİCİ

Sezon başından bu yana beklerden istediği katkıyı alamayan Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun da biletleri kesildi. 2017'de transfer olduğu Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mariano bu sezon 23 maçta 1 asist yaparken Nagatomo ise 24 maçta 2 gol attı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

MARIANO İÇİN SAO PAULO BİR ADIM ÖNDE

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano'ya ülkesinden Sao Paulo, Goias ve Gremio talip oldu. Sao Paulo'nun bu takımlar arasında bir adım önce olduğu iddia edildi. Cimbom'un Mariano'nun alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

NAGATOMO İTALYA'YA

Yuto Nagatomo, İtalya'ya dönüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Aslan'ın İnter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile anlaşma sağladı. Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1 milyon Euro bonservis elde ederek, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

YUNUS AKGÜN'E 2 MİLYON EURO!

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'ün genç oyuncu Yunus Akgün 2 milyon Euro teklif etti.

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