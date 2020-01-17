Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...

İkinci yarının ilk mücadelesinde sahasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi ile ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Gelecek isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar da takımdan gönderilen ilk isim Ryan Babel olmuş, Cim-bom Hollandalı oyuncuyu Ajax'a kiralamıştı. Bu ismin ardından takımdan gönderilecek bazı isimler de netleşmeye başladı. İşte o isimler ve transferlerindeki tüm detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.