Belhanda: Takımda kalacağım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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: Takımda kalacağım

Belhanda: Takımda kalacağım

'nun talip olduğu Younes , 'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

'nun talip olduğu Younes , 'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Faslı yıldız, sosyal medya hesabından bir basın mensubunun 'Galatasaray'da kalacağı' yönünde yazdığı gönderinin altına cevap verdi. Yaptığı paylaşımda, "Ben de bahse girerim kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım" dedi.
  1. 17.1.2020
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