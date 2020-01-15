Sahne Aslan’ın
G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Rizespor’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, hem rövanş için avantaj hem lig için moral arayacak. Zorlu maç ATV’den yayınlanacak
Galatasaray, 2020'nin ilk resmi maçına bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Zorlu randevunun adresi ise ATV ekranları olacak. Rize'den mutlak galibiyetle dönüp tur için avantaj sağlamak isteyen Aslan, ligde oynayacağı Denizlispor sınavı için de moral depolamak amacında. Teknik direktör Fatih Terim'in Rizespor karşısına ideal 11'i ile çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferleren Jesse, Saracchi ve Onyekuru bu maçta forma giyemeyecek. Lisansları sezon başında askıya alınan Linnes'in onbirde Emre Akbaba'nın ise ikinci yarıda görev yapmaları bekleniyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
NASIL TURLADILAR
Kupaya 5. turdan katılan Cimbom, iki maç sonunda Tuzlaspor'u eleyerek adını son 16'ya yazdırmıştı. Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda BAL takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Samsun'u eleyip son 16 turuna kaldı.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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