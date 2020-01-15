Sahne Aslan’ın

Galatasaray, 2020'nin ilk resmi maçına bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Zorlu randevunun adresi ise ATV ekranları olacak. Rize'den mutlak galibiyetle dönüp tur için avantaj sağlamak isteyen Aslan, ligde oynayacağı Denizlispor sınavı için de moral depolamak amacında. Teknik direktör Fatih Terim'in Rizespor karşısına ideal 11'i ile çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferleren Jesse, Saracchi ve Onyekuru bu maçta forma giyemeyecek. Lisansları sezon başında askıya alınan Linnes'in onbirde Emre Akbaba'nın ise ikinci yarıda görev yapmaları bekleniyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

NASIL TURLADILAR

Kupaya 5. turdan katılan Cimbom, iki maç sonunda Tuzlaspor'u eleyerek adını son 16'ya yazdırmıştı. Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda BAL takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Samsun'u eleyip son 16 turuna kaldı.