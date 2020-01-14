O kadro ile kupalar geldi

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, yeni takımı Hajduk Split'in Antalya kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.