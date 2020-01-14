O kadro ile kupalar geldi
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, yeni takımı Hajduk Split'in Antalya kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, yeni takımı Hajduk Split'in Antalya kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.
- 14.1.2020
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
O kadro ile kupalar geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.