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14 Ocak 2020, Salı
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O kadro ile kupalar geldi

O kadro ile kupalar geldi

'ın eski hocası Igor , yeni takımı 'in kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.

'ın eski hocası Igor , yeni takımı 'in kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.

  1. 14.1.2020
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