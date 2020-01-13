Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! Abdurrahim Albayrak duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır" ifadeleri yer aldı.