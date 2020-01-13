Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! Abdurrahim Albayrak duyurdu

Galatasaray Kulübü, Monaco'dan 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun, tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine yakalandığı haberiyle sarsılmıştı. Onyekuru'yu ziyaret eden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan, flaş bir paylaşım yaptı.
13 Ocak 2020 Pazartesi 19:30
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4 Ocak devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, geçtiğimiz yıl kiraladığı Henry Onyekuru'yu tekrardan 6 aylığına kadrosuna katmıştı.
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Tatil için ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığı haberi tüm sarı-kırmızılı camiayı sarsmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz HenryOnyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz LivHospital'da tedaviye alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Genç futbolcunun geleceği merak konusu olurken, Galatasaray İkinci Başkanı AbdurrahimAlbayrak'tan müjdeli haber geldi.
Tedavi gören 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu hastanede ziyaret Albayrak, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.