Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma olan Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti. Nijeryalı yıldız ile İnstagram'a bir fotoğraf koyan Albayrak altına "Her şey yolunda. Çok iyi gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşecek" notunu düştü.