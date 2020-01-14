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14 Ocak 2020, Salı
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‘Çok iyi gördüm’

‘Çok iyi gördüm’

İkinci Başkanı Abdurrahim , sıtma olan Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti. Nijeryalı yıldız ile İnstagram'a bir fotoğraf koyan Albayrak altına "Her şey yolunda. Çok iyi gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşecek" notunu düştü.

İkinci Başkanı Abdurrahim , sıtma olan Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti. Nijeryalı yıldız ile İnstagram'a bir fotoğraf koyan Albayrak altına "Her şey yolunda. Çok iyi gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşecek" notunu düştü.

  1. 14.1.2020
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