‘Çok iyi gördüm’
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma olan Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti. Nijeryalı yıldız ile İnstagram'a bir fotoğraf koyan Albayrak altına "Her şey yolunda. Çok iyi gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşecek" notunu düştü.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma olan Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti. Nijeryalı yıldız ile İnstagram'a bir fotoğraf koyan Albayrak altına "Her şey yolunda. Çok iyi gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşecek" notunu düştü.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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