Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika...
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Sekidika, Galatasaray'da kalıyor. Nijeryalı genç futbolcu Bursaspor'a kiralanmayacak. İşte detaylar...
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