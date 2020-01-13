Galatasaray'da Murillo için geri sayım başladı!
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sampdorıa'da forma giyen Murillo için kurulan temaslardan olumlu sonuç aldı.
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