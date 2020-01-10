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10 Ocak 2020, Cuma
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Defansa son aday

Defansa son aday Funes Mori

Mert ve Murillo’nun transferlerinde yol alamayan sarı-kırmızılı ekibe, ’den ayrılmak isteyen Arjantinli önerildi. Mori’nin Terim’in aradığı özelliklerde olması gelme ihtimalini güçlendiriyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın yerine takviye arayışında bulunan 'ın önüne menajerler Villareal'den Ramiro ismini getirdi... 2015-16'de 12 milyon euro'ya Everton'a, geçen sezon ise 9 milyon euro'ya Villareal'e olan Arjantinli stoper, bu sezon 'da 3 maçta sadece 91 dakika oynayabildi. Forma giyemediği için İspanyol ekibinden ayrılmak için izin isteyen 28 yaşındaki Mori, büyük hedefleri nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istiyor.

SOL AYAKLI VE İYİ PAS YAPIYOR
Teknik direktör 'in aradığı sol ayaklı iyi pas yapan stoper özelliklerine harfiyen uyan ayrıca zaman zaman ön liberoda da oynayabilen 1.86 boyundaki Funes Mori'nin Galatasaray'ı istemesindeki en önemli neden ise kardeşi... Hali hazırda 'nın Monterrey takımında forma giyen kardeşi Rogerio Funes Mor, yıllar önce forması giymişti. Abisine Galatasaray'la ilgili bilgi verdiği ifade edildi. Terim'in yakın takibe aldığı Arjantinli stoper için görüşmelerin kısa bir süre içinde başlaması ve 1.5 yıllığına 'den kiralanması bekleniyor.

İSMİ ÖNE ÇIKTI
için Roma'yı ikna edemeyen Galatasaray, Sampdroia'nın zorunlu satış istemesi nedeniyle de Murillo'nun transferi konusunda yol alamadı. Şimdi Funes Mori gündeme gelirken Villarreal defterini kapatmak isteyen Arjantinli futbolcu çağrı bekliyor.

ŞİŞMANLADI
Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve ikinci yarı için sözleşmesi dondurulacak olan Luyindama buna rağmen 'da... Diğer yabancıların aksine ülkesine gitmeyen oyuncunun en dikkat çeken özelliği ise aldığı kilolar. Luyindama'nın idmanlardan geri kaldığı için dikkat çekici şekilde kilo aldığı ve teknik heyetin bu konuda kendisini uyardığı bildirildi.

Villarreal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muri, kariyeri boyunca 207 maça çıktı, 15 gol atıp, 7 de asist yaptı.

  1. 10.1.2020
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