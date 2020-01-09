Galatasaray'da ayrılık! Göztepe o isme talip oldu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'da forma giyen defans oyuncusu Ahmet Çalık için nabız yokluyor. İzmir temsilcisinin bu transfer için sarı-kırmızılı takımla temas halinde olduğu ifade edildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe stopere takviye için arayışlarını sürdürüyordu... İzmir temsilcisi bu kapsamda Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum kalan Ahmet Çalık'a talip oldu.
Daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olmuşlardı. Ligin araya girmesiyle kadroya takviye faaliyetleri için gaza basan Göztepe, ikinci yarı öncesi hamlelerini bir bir yapmaya başladı.
İKİ KULÜP GÖRÜŞME HALİNDE!
İzmir temsilcisi savunmaya transfer yapmak için de kolları sıvamıştı... Göztepe'nin bu anlamda listesine Galatasaray'da istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a talip olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir ekibi, Galatasaray ile bu transfer için görüşmeler halinde.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 14:45
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Galatasaray'da ayrılık! Göztepe o isme talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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