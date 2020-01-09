Galatasaray'da ayrılık! Göztepe Ahmet Çalık'a talip oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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'da ayrılık! o isme talip oldu

Galatasaray'da ayrılık! Göztepe o isme talip oldu

ekiplerinden , 'da forma giyen defans oyuncusu için nabız yokluyor. temsilcisinin bu için sarı-kırmızılı takımla temas halinde olduğu ifade edildi.

ekiplerinden stopere takviye için arayışlarını sürdürüyordu... temsilcisi bu kapsamda 'da yedek kulübesine mahkum kalan 'a talip oldu.

Daha önce , ve Galatasaray'dan Göztepe'ye olmuşlardı. Ligin araya girmesiyle kadroya takviye faaliyetleri için gaza basan Göztepe, ikinci yarı öncesi hamlelerini bir bir yapmaya başladı.

İKİ KULÜP GÖRÜŞME HALİNDE!

İzmir temsilcisi savunmaya transfer yapmak için de kolları sıvamıştı... Göztepe'nin bu anlamda listesine Galatasaray'da istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a talip olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir ekibi, Galatasaray ile bu transfer için görüşmeler halinde.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 14:45
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