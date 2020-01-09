Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Trabzonspor...
Süper Lig'de transfer sezonunu tüm hızıyla sürerken yaz transfer döneminde olduğu gibi Galatasaray yine adından söz ettiriyor. İlk yarıda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılılar eksik mevkilere nokta atışı transferler yapmak istiyor. Leipzig'ten Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılılar gündemine flaş bir ismi aldı. İşte detaylar...
9 Ocak 2020 Perşembe 13:09
Güncelleme: 09.01.2020 13:50
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Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve iki ismi arka arkaya açıklayarak taraftarlarını mutlu etmişti.
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Sarı-kırmızılıar, eski yıldızı Henry Onyekuru ve 21 yaşındaki Uruguaylı savunmacı Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katmıştı. Öte yandan Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika ile büyük ölçüde anlaşan Galatasaray'ın bu transferi de kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Takımdan ayrılacak isimler konusunda da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da özellikle Ryan Babel ve Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merakla bekleniyor. Son günlerde bu iki ismin de takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmaya devam ederken Ryan Babel için Ajax, Belhanda için ise Arap kulüplerinin devrede. Bu iki ismin takımdan ayrılması muhtemel görünüyor.
Sarı-kırmızılılarda yaşanabilecek muhtemel Belhanda ayrılığı için de çalışmalar sürüyor. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer harekatının detayları...
Onyekuru ve Saracchi transferiyle birlikte Sekidika'yı da resmen açıklaması beklenen sarı kırmızılılar daha önce Beşiktaş forması giymmiş ve şu an Trabzonspor'un da gündeminde olan Anderson Talisca için beklenen hamleyi yaptı...