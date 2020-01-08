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Haberler Fotomaç TV Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Şampiyonluk yarışının içinde olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Şampiyonluk yarışının içinde olacağız

Trabzonspor başında ilk maçına çıkan teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç sonunda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çimşir, şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını söyledi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Çimşir, "Şampiyonluk hedefimiz var. Oyunumuzun üzerine koyup gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bizim bazen bu sezonla ilgili hikayesi okunan bir takım olarak öne çıkmak istiyoruz sezon sonunda. Bu nedenle arkadaşlarımızla çalışıp sezon sonunda hedeflediğimiz noktada bitiririz."

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"Baskı her yerde var, özellikle Trabzonspor'da baskının olmaması mümkün değil. Şampiyonluk hayalimiz ve temennimiz var, bunu gerçekleştirmek için gideceğimi yere kadar gideceğiz. Bunun için çabalıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapma gayretimiz var."

"TALISCA'YI HERKES İSTER"

Öte yandan teknik direktör Hüseyin Çimşir, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Anderson Talisca ile ilgili konuştu. Çimşir "Talisca herkesin bildiği bir oyuncu. 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek, İngiltere kariyeri olabilecekken farklı amaçla Çin'e gitti. Talisca gibi bir oyuncuyu herkes ister ama hayal olarak görüyorum. Şunu net söylüyorum. Oyuncu katmak için oyuncu katmayacağım. Mevcutlara alternatif olacak, kalitesi üstün oyuncu bulursam almak için bunu yönetim kuruluna söylerim. Şartlar neyi gösterir bilemiyorum." şeklinde konuştu

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08 Ocak 2020 , Çarşamba
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