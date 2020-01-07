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07 Ocak 2020, Salı
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’ye kavuştu

Saracchi’ye kavuştu

Dün ’a gelen Uruguaylı sol bekin transferi resmen açıklandı. için ’e 500 bin euro ödenecek.

, Marcelo 'nin transferini bitirdi. 'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Uruguaylı sol bekin, 1.5 yıllığına kiralandığı dün resmen duyuruldu. Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu için 'e 500 bin euro ödeyeceği bildirildi. Saracchi bu sezon 700 bin euro, gelecek sezon ise bir milyon 350 bin euro maaş alacak. İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Başkan , "Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

  1. 7.1.2020
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