Son dakika: Onyekuru'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Galatasaray, ara transfer döneminin ilk bombasını resmen duyurdu! Sarı kırmızılılar, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Nijeryalı yıldız ve Monaco ile yapılan anlaşmanın detaylarını duyurdu.

İşte KAP'a yapılan o açıklama;

"Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Onyekuru'nun parçalı forma ile verdiği poz tanıtıldı. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyeceği aktarılmış oldu.