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05 Ocak 2020, Pazar
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Son dakika: Onyekuru'nun 'a maliyeti belli oldu!

Son dakika: Onyekuru'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

, ara döneminin ilk bombasını patlatarak 'yu yeniden kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı... Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın yıllık ücretini de 'na açıkladı... İşte Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a maliyeti!

, ara döneminin ilk bombasını resmen duyurdu! Sarı kırmızılılar, 'na yaptığı açıklamada, Nijeryalı yıldız ve Monaco ile yapılan anlaşmanın detaylarını duyurdu.

İşte KAP'a yapılan o açıklama;

"Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray Henry Onyekuru transferini böyle duyurdu

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Onyekuru'nun parçalı forma ile verdiği poz tanıtıldı. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyeceği aktarılmış oldu.

  1. 05.01.2020
  2. Güncelleme: 05.01.2020 17:45
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