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05 Ocak 2020, Pazar
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takım arıyor

Mariano takım arıyor

'yu gönderen , şimdi 'dan haber bekliyor. Kendisine takım bulması istenilen 33 yaşındaki futbolcunun, ekipleriyle görüşmeye başladığı ifade edildi.

'yu gönderen , şimdi 'dan haber bekliyor. Kendisine takım bulması istenilen 33 yaşındaki futbolcunun, ekipleriyle görüşmeye başladığı ifade edildi. Bonservisinde kolaylık sağlanan Mariano'nun kısa sürede bir takımla anlaşması bekleniyor. Cimbom'un sol bekinde Saracchi ve Emre Taşdemir, sağ bekinde ise Martin Linnes ile Şener Özbayraklı forma için yarışacak.
  1. 5.1.2020
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