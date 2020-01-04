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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Sadece 6 ay

Sadece 6 ay

için 1.5 yıllık kiralamayı kabul etmedi. 'a kadar (6 aylık) kiralamaya izin veren Fransız ekibi, gelecek sezon duruma göre isterse 1 yıl daha kiralamayı onaylayacak.

, için 1.5 yıllık kiralamayı kabul etmedi. 'a kadar (6 aylık) kiralamaya izin veren Fransız ekibi, gelecek sezon duruma göre isterse 1 yıl daha kiralamayı onaylayacak. KAP'a yapılan açıklamada, "Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

  1. 4.1.2020
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