Sadece 6 ay

Monaco, Henry Onyekuru için 1.5 yıllık kiralamayı kabul etmedi. Haziran'a kadar (6 aylık) kiralamaya izin veren Fransız ekibi, gelecek sezon duruma göre isterse 1 yıl daha kiralamayı onaylayacak. KAP'a yapılan açıklamada, "Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.