Sadece 6 ay

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Monaco, Henry Onyekuru için 1.5 yıllık kiralamayı kabul etmedi. Haziran'a kadar (6 aylık) kiralamaya izin veren Fransız ekibi, gelecek sezon duruma göre isterse 1 yıl daha kiralamayı onaylayacak.
Monaco, Henry Onyekuru için 1.5 yıllık kiralamayı kabul etmedi. Haziran'a kadar (6 aylık) kiralamaya izin veren Fransız ekibi, gelecek sezon duruma göre isterse 1 yıl daha kiralamayı onaylayacak. KAP'a yapılan açıklamada, "Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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