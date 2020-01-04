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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Kale arkaları koltuksuz!

Kale arkaları koltuksuz!

Sarı-kırmızılı yönetim koltuklarının kaldırılması yönünde karar almıştı. Ancak bu operasyona sezon devam ederken başlanmayacak.

Sarı-kırmızılı yönetim koltuklarının kaldırılması yönünde karar almıştı. Ancak bu operasyona sezon devam ederken başlanmayacak. Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez değişim düğmesine basacak. Stadı'nın kale arkasında yer alan koltuklar kaldırılacak. Böylece stadın kapasitesi artacak. Bilet fiyatları da ucuzlayacak. bu hamlesiyle çok daha güçlü bir taraftar desteğiyle oynayacak.

  1. 4.1.2020
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