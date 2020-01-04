Kale arkaları koltuksuz!
Sarı-kırmızılı yönetim kale arkası koltuklarının kaldırılması yönünde karar almıştı. Ancak bu operasyona sezon devam ederken başlanmayacak.
Sarı-kırmızılı yönetim kale arkası koltuklarının kaldırılması yönünde karar almıştı. Ancak bu operasyona sezon devam ederken başlanmayacak. Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez değişim düğmesine basacak. Türk Telekom Stadı'nın kale arkasında yer alan koltuklar kaldırılacak. Böylece stadın kapasitesi artacak. Bilet fiyatları da ucuzlayacak. Galatasaray bu hamlesiyle çok daha güçlü bir taraftar desteğiyle oynayacak.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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