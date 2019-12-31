İki imza birden

Galatasaray'da ocak operasyonu hızlı başladı. Sarı-kırmızılı takımda yolların ayrıldığı ilk futbolcu Yuto Nagatomo olurken, gelecek ilk iki oyuncu da belirlendi. Cimbom, Japon futbolcunun yerini Marcelo Saracchi ile doldurdu. Ayrıca Eskişehir'den ayrılan Jesse Sekidika ile de anlaşma sağlandı. Saracchi, Almanya'nın Leipzig takımından 1.5 yıllığına kiralandı. 21 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.

CUMA GÜNÜ İŞ BİTECEK

Kısa süre içinde devre arası transferlerini bitirmek isteyen Galatasaray, Eskişehirspor'dan ayrılma kararı alan Sekidika'yla da imza aşamasına geldi. Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşması bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu, alacağı ödenmediği için sözleşme fesih hakkına sahip olsa da mali açıdan zor bir dönem geçiren kulübüne para kazandırmak istiyor. Fatih Terim'in transferine onay verdiği 23 yaşındaki oyuncu için Eskişehir'e cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. İki oyuncunun cuma günü Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

SEKİDİKA KİMDİR?

Benfica ve Stoke City'nin alt yaş takımlarında oynayan Sekidika, Eskişehirspor'a 2018 yazında Sırp ekibi Napredak'tan katıldı. Ancak transfer yasağı sebebiyle hünerlerini sergilemek için 6 ay beklemek zorunda kaldı. 2019 ise Nijeryalı futbolcunun yılı oldu. Sekidika, 2019'u yokluklarla geçiren Eskişehirspor'un adını ezberleten oyuncusu oldu.

MODERN KANAT

24 yaşındaki Sekidika 'modern kanat' olarak tabir edebileceğimiz bir oyuncu. Kariyerinin ilk dönemlerinde sol kanatta, içe kat ederek oynayan Sekidika, Eskişehirspor'da ağırlıklı olarak hücumun sağında görev aldı. Yarım sezonda 8 gol ve 2 asistle mükemmel bir performans ortaya koyan Nijeryalı, Eskişehirspor'un attığı gollerin %45'ine doğrudan etki etti.

SARACCHİ KİMDİR?

23 Nisan 1998 yılında Uruguay'da dünyaya gelen Marcelo Saracchi, 1.72'lik boyu ve sol bek mevkiindeki süratiyle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay milli takımı forması giyen Marcelo Saracchi, Leipzig'e 12 milyon Euro gibi yüksek bir ücrete transfer oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı sol bek, bu sezon 7 resmi maçta 1 gol kaydetti.

RIVER PLATE KEŞFETTİ

Ülkesinin Danubio takımının altyapısında futbolunu geliştiren Marcelo Saracchi, 2015 yılında A Takım'a yükselme başarısı gösterdi. 2 sezonda ortaya koyduğu futbolla River Plate'in ilgisini çeken oyuncu, 2017 yılında 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle Arjantin'in en büyük takımlarından birine transfer oldu. 1 Temmuz 2018'de de Almanya'nın yolunu tuttu.