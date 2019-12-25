Terim'den Zorlu çıkışı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim twitter hesabından yaptığı olay paylaşım ile gündeme oturdu. Sarı- kırmızılıların hocası ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. '' ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ve TFF'ye gönderme yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim twitter hesabından yaptığı olay paylaşım ile gündeme oturdu. Sarı- kırmızılıların hocası ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. '' ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ve TFF'ye gönderme yaptı. Terim, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in İstanbul Zorlu Center'daki görüşmesine gönderme yaparak ilgili mesajı paylaştı. Tecrübeli hocanın bu paylaşımı dakikalar içinde on binlerce etkileşim alarak sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu.
FOTOMAÇ ORTAYA ÇIKARDI
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'ın Zorlu Center'daki görüşmesini yazarımız Erman Toroğlu ortaya çıkardı. Ali Koç da bu görüşmeyi geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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