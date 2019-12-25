Terim'den Zorlu çıkışı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim twitter hesabından yaptığı olay paylaşım ile gündeme oturdu. Sarı- kırmızılıların hocası ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. '' ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ve TFF'ye gönderme yaptı. Terim, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in İstanbul Zorlu Center'daki görüşmesine gönderme yaparak ilgili mesajı paylaştı. Tecrübeli hocanın bu paylaşımı dakikalar içinde on binlerce etkileşim alarak sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu.

FOTOMAÇ ORTAYA ÇIKARDI

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'ın Zorlu Center'daki görüşmesini yazarımız Erman Toroğlu ortaya çıkardı. Ali Koç da bu görüşmeyi geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı.