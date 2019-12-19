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19 Aralık 2019, Perşembe
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Dümensiz sandal nereye gider

Dümensiz sandal nereye gider

“22 ayda 2 yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil. Yeter ki ’a hizmet aşkımızı bitirmesinler. Tabii atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider; onu ben bilemem”

Başkan , kulübün kayyuma gitme ihtimaliyle ilgili, için gece gündüz çalıştıklarını ve seçimden korkmadıklarını söyledi. Kulübün iyi durumda olduğunu belirten Cengiz, "Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiğinde, kayyuma gitme riski vardır. Biz bunu önledik. Kendi yolunu ve yordamını bulamayan şirketler için vardır, Galatasaray'ın böyle bir durumu yok. Kayyum talep eden iki arkadaşın hedefi seçime götürmek. 22 ayda 2 yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil, yeter ki Galatasaray'a olan hizmet aşkımız bitmesin, bitirmesinler" dedi.

SUSUZ, UYKUSUZ, PRANGALI

Bir etkinlik öncesi soruları yanıtlayan ve ciddi baskılar olduğunu ifade eden Cengiz şöyle konuştu: Biz seçime gitmemekle ne servetimize servet, ne gelirimize gelir kattık. Tam tersine, susuz, uykusuz, prangalı şekilde Galatasaray'a, çocukluk aşkımıza hizmet etmeye çalıştık. Seçime gitmek için, Galatasaray'a kayyum atandığında, o kayyum sadece seçime bakmaz, mali, idari konulara da bakar. Dümensiz sandal nereye gider; onu ben bilemem. Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır. Şu anda üzerimizde ciddi baskılar var anlatamıyorum. Onları çözemediğimiz takdirde anlatacağız.

KAYYUM TALEP ETMEDİK

Dün ve Barış Cenk Akkaya'nın kayyum atanması için dava açtıkları yolundaki haber gündeme bomba gibi düşse de kısa bir süre içinde yalanlama geldi. Özdoğan ve Akkaya, "Kulübe kayyum atanması talebiyle açılmış bir dava yoktur. Açılan dava, kulübün tüzük gereğince seçime götürülmesi için hakimin müdahalesini talep etmektedir" denildi.

  1. 19.12.2019
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