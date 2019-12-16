Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray'da! Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de transferin gözde isimlerinden Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş önümüzdeki sezondan itibaren büyük ölçüde Galatasaray forması giyecekler. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Emre Kılınç'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş transferinden de elini çabuk tuttu ve başarılı oyuncu ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMELERİ SEZON SONUNDA BİTİYOR!

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği ve takımında görmek istediği Emre, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 6 gol atarken 5 asist üretti. 25 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı diğer bir isim olan ve sözleşmesi Emre gibi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor formasıyla 5 gol atıp 3 asist üretti.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir.