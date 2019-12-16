Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray'da! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Haberleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray'da! Son dakika transfer haberleri...

Kılınç ve Mert Hakan Yandaş 'da! Son dakika haberleri...

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray'da! Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan ve Avrupa'ya erken veda eden transferde harekete geçti. Aslan, Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncuları Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile söz kesti. Son dakika haberine göre transferlerin sezon sonu gerçekleşeceği bilgisi geçildi. Adı ile de anılan 'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş da önümüzdeki sezon büyük ölçüde sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaştı!

Süper Lig'de transferin gözde isimlerinden Kılınç ile Mert Hakan Yandaş önümüzdeki sezondan itibaren büyük ölçüde forması giyecekler. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi 'nin de listesinde yer alan 'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş transferinden de elini çabuk tuttu ve başarılı oyuncu ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMELERİ SEZON SONUNDA BİTİYOR!

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği ve takımında görmek istediği Emre, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 6 gol atarken 5 asist üretti. 25 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı diğer bir isim olan ve sözleşmesi Emre gibi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor formasıyla 5 gol atıp 3 asist üretti.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir.

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 15:47
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