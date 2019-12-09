Ara transfer dönemi yaklaştıkça hareketlilik de artıyor... Sıcak saatlerin yaşandığını ve son dakika gelişmelerinin peş peşe geldiği Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular özelinde de bomba hamleler geliyor... Bu kapsamda başta 4 büyüklerin gözdesi haline gelen isimlerin yanı sıra yine 4 büyüklerde forma giyen bazı isimlerin de sözleşmesi bitiyor... Ve transfer komiteleri bu isimleri kadrolarına katmak için ikna turunda! Peki, kim bu futbolcular?