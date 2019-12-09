Ara transfer dönemi yaklaştıkça hareketlilik de artıyor... Sıcak saatlerin yaşandığını ve son dakika gelişmelerinin peş peşe geldiği Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular özelinde de bomba hamleler geliyor... Bu kapsamda başta 4 büyüklerin gözdesi haline gelen isimlerin yanı sıra yine 4 büyüklerde forma giyen bazı isimlerin de sözleşmesi bitiyor... Ve transfer komiteleri bu isimleri kadrolarına katmak için ikna turunda! Peki, kim bu futbolcular?
9 Aralık 2019 Pazartesi 09:55
Güncelleme: 09.12.2019 10:29
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İşte sözleşmesi bitecek olan Süper Lig'in yıldız isimleri ve adeta piyango niteliğindeki o transfer gelişmelerinin detayları...
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EMRE KILINÇ
Sivasspor'un yıldızı parlayan isimlerinden olan Emre Kılınç özellikle son dönem performanyıyla Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda... 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 'de sona eriyor.
OZAN TUFAN
Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Ozan Tufan da bedava transfer olabilir... Avrupa kulüplerinin de radarındaki Ozan'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de bitiyor.
ANDRE CASTRO
Göztepe'nin merkez orta sahasında forma giyen Portekizli yıldız Andre Casto da piyango transfer listesine girebilir... 31 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu sona erecek.
FILIP NOVAK
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden biri olan Çekyalı isim Filip Novak da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden. Başarılı sol bek sakatlığından dolayı ilk yarıyı kapattı ancak, yine de bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek potansiyelde.