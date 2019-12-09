Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı...

Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı...

Ara transfer dönemi yaklaştıkça hareketlilik de artıyor... Sıcak saatlerin yaşandığını ve son dakika gelişmelerinin peş peşe geldiği Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular özelinde de bomba hamleler geliyor... Bu kapsamda başta 4 büyüklerin gözdesi haline gelen isimlerin yanı sıra yine 4 büyüklerde forma giyen bazı isimlerin de sözleşmesi bitiyor... Ve transfer komiteleri bu isimleri kadrolarına katmak için ikna turunda! Peki, kim bu futbolcular?

9 Aralık 2019 Pazartesi 09:55 Güncelleme: 09.12.2019 10:29
Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı...

İşte sözleşmesi bitecek olan Süper Lig'in yıldız isimleri ve adeta piyango niteliğindeki o transfer gelişmelerinin detayları...

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Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı...

EMRE KILINÇ

Sivasspor'un yıldızı parlayan isimlerinden olan Emre Kılınç özellikle son dönem performanyıyla Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda... 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 'de sona eriyor.

Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı...

OZAN TUFAN

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Ozan Tufan da bedava transfer olabilir... Avrupa kulüplerinin de radarındaki Ozan'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de bitiyor.

Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı...

ANDRE CASTRO

Göztepe'nin merkez orta sahasında forma giyen Portekizli yıldız Andre Casto da piyango transfer listesine girebilir... 31 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu sona erecek.

Bedava transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı...

FILIP NOVAK

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden biri olan Çekyalı isim Filip Novak da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden. Başarılı sol bek sakatlığından dolayı ilk yarıyı kapattı ancak, yine de bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek potansiyelde.

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