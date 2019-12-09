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O görüntüler ortaya çıktı! Messi-Sadık Çiftpınar buluşması...
Türkiye'de 21 Haziran - 13 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası öncesi Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi ile o zamanlar Türkiye U20 Milli Takımı forması giyen Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar bir araya gelmişti.Turnuvada ev sahibi olarak mücadele eden U20 Milli Takımımızın oyuncularından Sadık Çiftpınar, FIFA U20 Dünya Kupası etkinlikleri tanıtımı kapsamında Arjantin Milli Takımı ile Barcelona'nın oyuncusu dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ile buluşmuştu. Bu görüntüler yıllar sonra yeniden gündem oldu. İşte o anlar...
9 Aralık 2019 Pazartesi 18:30
Güncelleme: 09.12.2019 18:50
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sadık Çiftpınar, Zanka'dan formayı kapıp Fenerbahçe 11'inde yeniden kendisine yer buldu.
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Yıldız futbolcunun artan performansının ardından eski bir görüntüsü yeniden gündem oldu.
Sadık Çiftpınar'ın Messi ile bir araya geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı.
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