O görüntüler ortaya çıktı! Messi-Sadık Çiftpınar buluşması...

Türkiye'de 21 Haziran - 13 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası öncesi Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi ile o zamanlar Türkiye U20 Milli Takımı forması giyen Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar bir araya gelmişti.Turnuvada ev sahibi olarak mücadele eden U20 Milli Takımımızın oyuncularından Sadık Çiftpınar, FIFA U20 Dünya Kupası etkinlikleri tanıtımı kapsamında Arjantin Milli Takımı ile Barcelona'nın oyuncusu dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ile buluşmuştu. Bu görüntüler yıllar sonra yeniden gündem oldu. İşte o anlar...