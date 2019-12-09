İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Kayserispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol Artem Kravets'ten geldi. İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler...
9 Aralık 2019 Pazartesi 22:57 Güncelleme: 09.12.2019 23:03
İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler

Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

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İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Artem Kravets kaydetti.

İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler

İŞTE KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN KARELER

İşte Kayserispor-Çaykur Rizespor maçından kareler
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