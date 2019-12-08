Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmadan iki ekip 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü Barrow'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü Visca kaydetti. İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler...
8 Aralık 2019 Pazar 19:05
Güncelleme: 08.12.2019 19:05
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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Denizlispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla devam etti.
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Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
90 dakika sonunda ekip 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Ev sahibi ekibin golü Barrow'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü Visca kaydetti.