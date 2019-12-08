İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmadan iki ekip 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü Barrow'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü Visca kaydetti. İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler...
8 Aralık 2019 Pazar 19:05 Güncelleme: 08.12.2019 19:05
İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Denizlispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla devam etti.

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İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler

90 dakika sonunda ekip 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler

Ev sahibi ekibin golü Barrow'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü Visca kaydetti.

İşte Denizlispor-Medipol Başakşehir maçından kareler

İŞTE DENİZLİSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN KARELER

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