İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması!

Ligde geride bıraktığımız 13 hafta itibariyle 18 kulübe 1 milyar liraya yakın yayın geliri dağıtıldı. 4 takım 60 milyon liranın üzerinde gelir elde ederken, Kayserispor ve Ankaragücü dışındaki tüm takımlar 50 milyon liranın üzerinde gelir elde etti. En çok gelir elde eden kulüp ise herkesi şaşırttı. İşte o rakamlar...