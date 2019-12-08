İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması!

Ligde geride bıraktığımız 13 hafta itibariyle 18 kulübe 1 milyar liraya yakın yayın geliri dağıtıldı. 4 takım 60 milyon liranın üzerinde gelir elde ederken, Kayserispor ve Ankaragücü dışındaki tüm takımlar 50 milyon liranın üzerinde gelir elde etti. En çok gelir elde eden kulüp ise herkesi şaşırttı. İşte o rakamlar...

8 Aralık 2019 Pazar 14:33 Güncelleme: 08.12.2019 14:33
İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması!

Süper Lig'in 13'üncü haftası itibariyle 18 takım yayın gelirinden yaklaşık 1 milyar lira para kazandı.

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İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması!

Lige ayak bastı parası olarak her takım 37.8 milyon lira para alırken, beraberlik ve galibiyet primlerinden en büyük parayı alan kulüp lider Sivasspor oldu.

İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması!

60 MİLYON LİRA BARAJI
4 takım 60 milyon lira barajını geçerken, lig sonuncusu Kayserispor kasasına 46 milyon lira para koymayı başardı. Ligin 13'üncü haftasında lider Sivasspor'un geliri 63 milyon 600 bin lirayı buldu.

İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması!

İkinci sıradaki Başakşehir'in geliri ise 62 milyon 300 bin TL oldu. Yayın gelirlerinde 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor lig başından beri toplam 61 milyon lirayı kasasına koydu.

İşte Süper Lig'in yayın geliri sıralaması!

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında 'ben de varım' diyen Beşiktaş ise 60 milyon 900 bin lirayı kasasına koymayı başardı.

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