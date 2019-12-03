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03 Aralık 2019, Salı
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Bugün belli olacak

Bugün belli olacak

'da sakatlıkları bulunan futbolculardan ve günü tedaviyle geçirdi.

'da sakatlıkları bulunan futbolculardan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklamanın, bugün MR tetkikleri sonrası yapılacağı belirtildi.

  1. 3.12.2019
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