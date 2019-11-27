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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Marcao-Donk iyiydi

 Terim, sakatlığı bulunan Luyindama'nın yokluğunda 'nun partneri olarak 'u tercih etti.

Terim, sakatlığı bulunan Luyindama'nın yokluğunda 'nun partneri olarak 'u tercih etti. ekibinin tehlikeli ataklarında uyumlu bir görüntü çizen Donk ve Marcao, Brugge'ün uzatmalardaki golüne engel olamasalar da karşılaşmanın genelinde iyi bir performans ortaya koydu.

  1. 27.11.2019
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