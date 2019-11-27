Marcao-Donk iyiydi

Fatih Terim, sakatlığı bulunan Luyindama'nın yokluğunda Marcao'nun partneri olarak Donk'u tercih etti. Belçika ekibinin tehlikeli ataklarında uyumlu bir görüntü çizen Donk ve Marcao, Brugge'ün uzatmalardaki golüne engel olamasalar da karşılaşmanın genelinde iyi bir performans ortaya koydu.