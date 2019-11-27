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27 Kasım 2019, Çarşamba
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ara vermedi

Galatasaray ara vermedi

, 'in 13. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. ’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan pas oyunları oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

, yarın izin yaptıktan sonra karşılaşmasının hazırlıklarını cuma günü saat 11.00'de 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 27.11.2019
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