Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybedilen maç sonrası bir de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'de yenilen son dakika golü bardağı taşıran damlalar oldu. Teknik direktör Fatih Terim, transfer raporunu genişletip yeniden sunarken bu kapsamdaki hamleler sıklaştırılacak ve ara transfer dönemi başka takımlara gitmesi potansiyel oyuncuları kaybetmemek için de söz kesilecek. Hatta bu sözlerin birçoğu da alındı. Kötü gidişatın ardından Galatasaray'da yaşanması beklenenler neler? Transfer konusunda gelişme ya da gelişmeler var mı? Kimlerin transfer edilmesi konuşuluyor? İşte Galatasaray son dakika gelişmelerinin ayrıntıları ve bu soruların yanıtları...

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:46 Güncelleme: 27.11.2019 14:00
Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray'da şampiyonlar Ligi'nde 3 puan sevinci 5. maçlar sonunda yaşanamayınca düğmeye bastı.

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Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, üç oyuncunun biletini keserken listeye yeni bir isim de eklenebilir...

Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Linnes de ara transferde TFF'ye bildirileceği için kadrodaki birçok yabancı isimle yollar mecburen ayrılacak.

Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

İmparator'un sezon başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Mariano, Nagatomo ve Belhanda'nın ardından Ryan Babel'in de gönderilmesini isteyebilir.

Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Hollandalı futbolcunun kalan haftalarda aynı görüntüyü sergilemesi halinde menajerine "Kulüp bul" talimatı verilebilir.

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