Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybedilen maç sonrası bir de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'de yenilen son dakika golü bardağı taşıran damlalar oldu. Teknik direktör Fatih Terim, transfer raporunu genişletip yeniden sunarken bu kapsamdaki hamleler sıklaştırılacak ve ara transfer dönemi başka takımlara gitmesi potansiyel oyuncuları kaybetmemek için de söz kesilecek. Hatta bu sözlerin birçoğu da alındı. Kötü gidişatın ardından Galatasaray'da yaşanması beklenenler neler? Transfer konusunda gelişme ya da gelişmeler var mı? Kimlerin transfer edilmesi konuşuluyor? İşte Galatasaray son dakika gelişmelerinin ayrıntıları ve bu soruların yanıtları...