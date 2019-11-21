Galatasaray Başakşehir maçına hazır
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Medipol Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.
İdmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası Başakşehir FK maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 19:52
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Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Galatasaray Başakşehir maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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