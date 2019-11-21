Galatasaray Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası Başakşehir FK maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.