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21 Kasım 2019, Perşembe
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Başakşehir maçına hazır

Galatasaray Başakşehir maçına hazır

, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 12. haftasında FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

, 'in 12. haftasında sahasında 'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası Başakşehir FK maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 19:52
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