İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray Ahmed Kutucu'yu bitiriyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray Ahmed Kutucu'yu bitiriyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray Ahmed Kutucu'yu bitiriyor

Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlıkları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, forvet transferi için gaza bastı. İdari menajer Şükrü Hanedar, Alman ekibinin sportif direktörü ile bir araya geldi ve Ahmed Kutucu'yu kiralamak istediklerini iletti. Milli forvetin ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor.
21 Kasım 2019 Perşembe 07:38
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in Androrra ile oynanan karşılaşmada Türk Milli Takımı'na davet ettiği Ahmed Kutucu, devre arasında golcü transferi yapmak isteyen 3 büyük takımın ilgisini çekti.

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İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor

Bunların başında da Florin Andone ve Radamel Falcao'dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan Galatasaray geliyor.

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor

Sarı-kırmızılı kulübün, idari menajer Şükrü Hanedar'ı Schalke ile masaya oturmak üzere acil bir şekilde Almanya'ya gönderdiği bildirildi.

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor

SCHALKE'Yİ İKNA ETMEK GEREKİYOR

Hanedar, Alman ekibinin sportif direktörü ile bir araya geldi ve 19 yaşındaki golcüyü kiralamak istediklerini bildirdi.

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray milli golcüyü bitiriyor

Galatasaray'ın harekete geçmesi diğer kulüpler de boş durmadı. Fenerbahçe, Max Kruse'yi getiren menajer Ersin Akan aracılığıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

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