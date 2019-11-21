İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray Ahmed Kutucu'yu bitiriyor

Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlıkları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, forvet transferi için gaza bastı. İdari menajer Şükrü Hanedar, Alman ekibinin sportif direktörü ile bir araya geldi ve Ahmed Kutucu'yu kiralamak istediklerini iletti. Milli forvetin ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





