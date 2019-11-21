Fenerbahçe istiyordu Galatasaray bitiriyor!

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Şimdiye kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar rotayı ara transfer dönemine çevirdi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan futbolcu için elini çabuk tutup transferi sonuçlandıracak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
21 Kasım 2019 Perşembe 00:33
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Yaz transfer döneminde Vedat Muriç'iFenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar transferde rövanşı almak istiyor.
Ara transfer döneminde bazı futbolcular ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, listesinde olan isimler için düğmeye basacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacağının farkında olan kurt hoca, devre arasında takıma katılacak olan isimlerin takıma doğrudan katkı verecek kapasitede olması gerektiğini yönetime iletti.