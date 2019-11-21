Fenerbahçe istiyordu Galatasaray bitiriyor!

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Şimdiye kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar rotayı ara transfer dönemine çevirdi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan futbolcu için elini çabuk tutup transferi sonuçlandıracak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...