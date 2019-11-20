İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 12. hafta cuma günü oynanacak olan Galatasaray, Başakşehir maçıyla başlayacak. Ancak sarı-kırmızılılarda ardı ardına yaşanan sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda birçok ismin sakatlıkları sürerken. Terim'in özellikle forvet mevkinde hangi oyuncuyu kullanacağı merak ediliyor. İşte zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve sarı-kırmızılılarda yaşananlar.
20 Kasım 2019 Çarşamba 22:06
Güncelleme: 20.11.2019 22:06
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İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 12. haftasında perde Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesiyle açılacak.
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İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
Sarı-kırmızılılarda üstüste yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in, Başakşehir karşısında nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu.
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
GALATASARAY'DA ŞU AN SAKATLIKLARI BULUNAN İSİMLER ŞÖYLE:
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
LUYINDAMA = Milli Takım'da oynadığı esnada girdiği ikili mücadele sonrası aldığı darbe ile sakatlandı. Durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. (Sakatlık Süresi: Belirsiz)
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
ŞENER ÖZBAYRAKLI = Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespo maçında aldığı darbe ile adale sakatlığı yaşıyor. (Sakatlık Süresi: İlk yarıyı kapattı)