İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 12. hafta cuma günü oynanacak olan Galatasaray, Başakşehir maçıyla başlayacak. Ancak sarı-kırmızılılarda ardı ardına yaşanan sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda birçok ismin sakatlıkları sürerken. Terim'in özellikle forvet mevkinde hangi oyuncuyu kullanacağı merak ediliyor. İşte zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve sarı-kırmızılılarda yaşananlar.

20 Kasım 2019 Çarşamba 22:06 Güncelleme: 20.11.2019 22:06
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 12. haftasında perde Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesiyle açılacak.

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İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

Sarı-kırmızılılarda üstüste yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in, Başakşehir karşısında nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu.

İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

GALATASARAY'DA ŞU AN SAKATLIKLARI BULUNAN İSİMLER ŞÖYLE:

İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

LUYINDAMA = Milli Takım'da oynadığı esnada girdiği ikili mücadele sonrası aldığı darbe ile sakatlandı. Durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. (Sakatlık Süresi: Belirsiz)

İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

ŞENER ÖZBAYRAKLI = Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespo maçında aldığı darbe ile adale sakatlığı yaşıyor. (Sakatlık Süresi: İlk yarıyı kapattı)

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