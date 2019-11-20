İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 12. hafta cuma günü oynanacak olan Galatasaray, Başakşehir maçıyla başlayacak. Ancak sarı-kırmızılılarda ardı ardına yaşanan sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda birçok ismin sakatlıkları sürerken. Terim'in özellikle forvet mevkinde hangi oyuncuyu kullanacağı merak ediliyor. İşte zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve sarı-kırmızılılarda yaşananlar.