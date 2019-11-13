Galatasaray'da divan kurulu toplantısına damga vuran Falcao sözleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da divan kurulu toplantısına damga vuran Falcao sözleri

'da divan kurulu toplantısına damga vuran Falcao sözleri

Galatasaray'da divan kurulu toplantısına damga vuran Falcao sözleri

Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü kasım ayı olağan divan toplantısına, üyelerden 'ın Falcao ile ilgili sözleri damga vurdu.

'da divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, , eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu ve Özgür Savaş Özüdoğru yer aldı.

Divan üyelerinden 'ın sözleri ise toplantıya damga vurdu. 'e 6-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcuları eleştiren Bolayır, "Yenilebilirsin ama adam gibi yenil. 6-0 mağlup olmuşun maçtan sonra gülüyorsun. Utanır insan. Biz böyle yetiştik" dedi.

Galatasaray Divan Üyesi Bolayır Kolombiyalı futbolcu ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Fransa'dan bir pilava davet edildim. Çocukların bir kısmı 'Falcao 3,5 senedir bu adam sakat, bunu alırken dikkat edin' dediler. Scout ekibi ne iş yapıyor ya? Şart mı dışarıdan milyonlarca Euro vererek bunları getiriyorsunuz. Ülke puanını düşünür mü ya bu? Ülke puanından haberi var mı?

haberin devamı

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da divan kurulu toplantısına damga vuran Falcao sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN