Galatasaray'da divan kurulu toplantısına damga vuran Falcao sözleri
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü kasım ayı olağan divan toplantısına, üyelerden Turcan Bolayır'ın Falcao ile ilgili sözleri damga vurdu.
Galatasaray'da divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek, eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu ve Özgür Savaş Özüdoğru yer aldı.
Divan üyelerinden Turcan Bolayır'ın sözleri ise toplantıya damga vurdu. Real Madrid'e 6-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcuları eleştiren Bolayır, "Yenilebilirsin ama adam gibi yenil. 6-0 mağlup olmuşun maçtan sonra gülüyorsun. Utanır insan. Biz böyle yetiştik" dedi.
Galatasaray Divan Üyesi Bolayır Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
Fransa'dan bir pilava davet edildim. Çocukların bir kısmı 'Falcao 3,5 senedir bu adam sakat, bunu alırken dikkat edin' dediler. Scout ekibi ne iş yapıyor ya? Şart mı dışarıdan milyonlarca Euro vererek bunları getiriyorsunuz. Ülke puanını düşünür mü ya bu? Ülke puanından haberi var mı?
- 13.11.2019
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