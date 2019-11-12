Falcao'dan taraftara videolu mesaj!

Yaklaşık 1,5 aydır resmi maçta Galatasaray forması giymeyen ve taraftarın tepkisine neden olan yıldız futbolcu Radamel Falcao'dan yeni bir paylaşım geldi.Kolombiyalı golcü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bireysel idmanlara başladığını ve sıkı çalıştığını takipçileriyle paylaştı.