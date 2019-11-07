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07 Kasım 2019, Perşembe
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'nin başına geçti

Jan Olde Riekerink Cape Town City'nin başına geçti

Bir dönem ’da da görev almış olan Hollandalı , takımlarından ile anlaşmaya vardı.

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda 'ı çalıştırmış olan , Ligi ekiplerinden 'nin başına geçti.

Cape Town City Kulübü'nden yapılan açıklamada 56 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Riekerink ise Cape Town'da teknik direktörlük yapacak olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Güney Afrika Ligi'nde mücadele eden Cape Town City takımı, 10. hafta itibariyle 11 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 19:13
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