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05 Kasım 2019, Salı
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Gökdel etti

Gökdel vefat etti

1964 yılında 'a transfer olup 6.5 sezon sarı-kırmızılı forma giydikten sonra emekliye ayrılan eski futbolcu ve antrenör 79 yaşında hayatını kaybetti.

'ın eski futbolcusu ve antrenörü , 79 yaşında hayatını kaybetti. Gökdel, 1964 yılında Galatasaray'a transfer olup 6.5 sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını giyip futbolu bırakmıştı. Milli takımı da çalıştıran Gökdel'in cenazesi, yarın defnedilecek.

  1. 5.11.2019
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