Gökdel vefat etti

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gökdel, 1964 yılında Galatasaray'a transfer olup 6.5 sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını giyip futbolu bırakmıştı. Milli takımı da çalıştıran Gökdel'in cenazesi, yarın defnedilecek.