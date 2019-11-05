Gökdel vefat etti
1964 yılında Galatasaray'a transfer olup 6.5 sezon sarı-kırmızılı forma giydikten sonra emekliye ayrılan eski futbolcu ve antrenör Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gökdel, 1964 yılında Galatasaray'a transfer olup 6.5 sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını giyip futbolu bırakmıştı. Milli takımı da çalıştıran Gökdel'in cenazesi, yarın defnedilecek.
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