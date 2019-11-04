Sofiane Feghouli 10 maça çıkınca bonusu kaptı

2019 yılında Galatasaray ve Cezayir Milli Takımı ile toplam 40 maça çıkan ve şampiyonluk yaşayan takımın en önemli figürlerinden biri olan Sofiane Feghouli'deki düşüş sürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezon takımı hücumda sırtlayan Cezayirli futbolcu, bu sezon kulübeye kadar düşse de sarı-kırmızılı forma ile 10 maça çıkınca 75 bin Euro'luk bonusu da kazandı. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro kazanan deneyimli oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona erecek.

29 yaşındaki Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkarken bir de asist yaptı.