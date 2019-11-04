Sofiane Feghouli 10 maça çıkınca bonusu kaptı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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10 maça çıkınca bonusu kaptı

Sofiane Feghouli 10 maça çıkınca bonusu kaptı

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarlar arasında hayal kırılığı yaratan , sözleşmesinde bulunan madde nedeniyle 75 bin Euro'luk bonus almaya hak kazandı.

2019 yılında ve Cezayir Milli Takımı ile toplam 40 maça çıkan ve şampiyonluk yaşayan takımın en önemli figürlerinden biri olan 'deki düşüş sürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezon takımı hücumda sırtlayan Cezayirli futbolcu, bu sezon kulübeye kadar düşse de sarı-kırmızılı forma ile 10 maça çıkınca 75 bin Euro'luk bonusu da kazandı. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro kazanan deneyimli oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona erecek.

29 yaşındaki Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkarken bir de asist yaptı.

  1. 04.11.2019
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