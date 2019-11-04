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04 Kasım 2019, Pazartesi
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maçına hazırlanıyor

Galatasaray Real Madrid maçına hazırlanıyor

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

yönetiminde 'nde gerçekleştirilen çalışmalar dinamik ısınmayla başladı. Hedefe yönelik pas oyununun ardından taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, maçı için yarın sabah saat 11.00'de özel bir uçuşla Madrid'e hareket edecek. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu TSİ 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Sarı kırmızılı takım son antrenmanını ise TSİ 20.30'da mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı'nda yapacak.

  1. 04.11.2019
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