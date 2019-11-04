Galatasaray Real Madrid maçına hazırlanıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalar dinamik ısınmayla başladı. Hedefe yönelik pas oyununun ardından taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Real Madrid maçı için yarın sabah saat 11.00'de özel bir uçuşla Madrid'e hareket edecek. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu TSİ 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Sarı kırmızılı takım son antrenmanını ise TSİ 20.30'da mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı'nda yapacak.
- 04.11.2019
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Toplam 1
Yorum
kahveci riza sanki adam geldi de
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Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...
Toplam 1
Yorum
kaveci riza vay
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
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Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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