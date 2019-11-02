Talihsiz Şener
Mariano’nun formsuzluğunda 11’e yerleşen Şener Özbayraklı harika bir maç çıkarıyordu. 51’de koşarken sakatlandı. Sağ adalesini tutarak kulübeye geldi.
Galatasaray taraftarlarını dün gece çok üzen bir sakatlık gerçekleşti... Sezon başı hazırlık kampında sakatlandığı için uzun bir süre formasından uzak kalan Şener Özbayraklı, iyileştikten sonra Mariano'nun arkasında beklemeye geçmişti. Yeni Malatya deplasmanına 11'de başlayan 29 yaşındaki sağ bek, içerideki Sivasspor maçının da tamamında oynamıştı. Bu sezon üçüncü maçına çıkan Şener, 18. dakikada kazanılan penaltıda ortaya açan isim oldu, temposu ve mücadeleci futboluyla alkış aldı. İkinci yarıya da yüksek tempoyla başlayan Şener Özbayraklı, 51. dakikada bir pozisyonda koşarken sakatlandı. Sağ arka adalesini tutan milli sağ bek yerini Mariano'ya bırakmak zorunda kaldı.
- 2.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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