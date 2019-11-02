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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Talihsiz Şener

Talihsiz Şener

Mariano’nun formsuzluğunda 11’e yerleşen harika bir maç çıkarıyordu. 51’de koşarken sakatlandı. Sağ adalesini tutarak kulübeye geldi.

taraftarlarını dün gece çok üzen bir sakatlık gerçekleşti... Sezon başı hazırlık kampında sakatlandığı için uzun bir süre formasından uzak kalan , iyileştikten sonra Mariano'nun arkasında beklemeye geçmişti. Yeni deplasmanına 11'de başlayan 29 yaşındaki sağ bek, içerideki maçının da tamamında oynamıştı. Bu sezon üçüncü maçına çıkan Şener, 18. dakikada kazanılan penaltıda ortaya açan isim oldu, temposu ve mücadeleci futboluyla alkış aldı. İkinci yarıya da yüksek tempoyla başlayan Şener Özbayraklı, 51. dakikada bir pozisyonda koşarken sakatlandı. Sağ arka adalesini tutan milli sağ bek yerini Mariano'ya bırakmak zorunda kaldı.

  1. 2.11.2019
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