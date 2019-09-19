MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET

Sarı-kırmızılılar, dev arenadaki ilk maçında Brugge ile deplasmanda oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde "Yenemiyorsan yenilmeyeceksin" prensibi çerçevesinde bir futbol sergileyen Cimbom ilk düdükten son ana kadar akıllıca davrandı. Belçika ekibinin atletik oyuncuları karşısında bire birde yenilmemeye özen gösteren Galatasaray, alan savunması da doğru uygulayınca Brugge'den 0-0 ile döndü.





FEGHOULI DİREĞE

Galatasaray galibiyete de yakındı. Ryan Babel ilk yarıda kaleyi vururken kaleciye baksa çok kolay bir gol atacaktı ancak Mignolet'ye nişanladı. İkinci devrede Nzonzi'nin liderliğinde iyi bir futbol sergileyen Aslan, Feghouli ile net fırsatı harcadı. Cezayirli yıldızın şutu direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı. Cimbom, Fernando Muslera'nın da 2 kritik kurtarış yaptığı gecede deplasmadan 1 puan çıkarmayı başardı.



10 NUMARASIZ SİSTEM

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim çok güvendiği Younes Belhanda'nın yokluğunda 10 numarasız bir sistemi tercih etti. İmparator, orta sahada Mario Lemina, Steven Nzonzi ve Jean Micheal Seri'yi kullandı. Savunmada rakibi tutan bu üçlü hücumda aynı etkiyi oluşturamadı. İkinci devrede Emre Mor girince Feghouli, ortaya geçti.





DIAGNE 73'TE OYUNA GİRDİ

Transfer döneminin sonunda Galatasaray'dan kiralık olarak Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Belçika ekibi, sarı-kırmızılı ekibin savunma duvarını aşamayınca 73'te oyuna girdi. Ancak etkili olamadı.