MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET

MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 | ÖZET

MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET

Sarı-kırmızılılar, dev arenadaki ilk maçında Brugge ile deplasmanda oynadı. , ’nde deplasmanından altın değerinde puanla döndü. net fırsatı harcamasa 3 puan gelirdi.

Sarı-kırmızılılar, dev arenadaki ilk maçında Brugge ile deplasmanda oynadı. 'nde "Yenemiyorsan yenilmeyeceksin" prensibi çerçevesinde bir sergileyen Cimbom ilk düdükten son ana kadar akıllıca davrandı. ekibinin atletik oyuncuları karşısında bire birde yenilmemeye özen gösteren , alan savunması da doğru uygulayınca Brugge'den 0-0 ile döndü.



FEGHOULI DİREĞE
Galatasaray galibiyete de yakındı. ilk yarıda kaleyi vururken kaleciye baksa çok kolay bir gol atacaktı ancak Mignolet'ye nişanladı. İkinci devrede Nzonzi'nin liderliğinde iyi bir futbol sergileyen Aslan, Feghouli ile net fırsatı harcadı. Cezayirli yıldızın şutu direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı. Cimbom, 'nın da 2 kritik kurtarış yaptığı gecede deplasmadan 1 puan çıkarmayı başardı.

Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap!


10 NUMARASIZ SİSTEM
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim çok güvendiği Younes Belhanda'nın yokluğunda 10 numarasız bir sistemi tercih etti. İmparator, orta sahada Mario Lemina, Steven Nzonzi ve Jean Micheal Seri'yi kullandı. Savunmada rakibi tutan bu üçlü hücumda aynı etkiyi oluşturamadı. İkinci devrede Emre Mor girince Feghouli, ortaya geçti.



DIAGNE 73'TE OYUNA GİRDİ
döneminin sonunda Galatasaray'dan kiralık olarak Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Belçika ekibi, sarı-kırmızılı ekibin savunma duvarını aşamayınca 73'te oyuna girdi. Ancak etkili olamadı.

  1. 19.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN